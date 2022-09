Freizeitbad Badkap deutlich teurer wegen gestiegener Kosten

per Mail teilen

Das Freizeitbad Badkap in Albstadt (Zollernalbkreis) erhöht die Eintrittspreise ab Montag um zehn Euro. Das Bad erhebt einen Energiezuschlag. Der empört viele Besucher.

Schwimmbad "Badkap" in Albstadt SWR Julia Klebitz

Das Badkap in Albstadt (Zollernalbkreis) erhöht den Eintrittspreis um zehn Euro, wegen der gestiegenen Energiekosten. Erwachsene zahlen für eine Badkap-Tageskarte mit dem Energiezuschlag nicht mehr 19, sondern 29 Euro. Kinder müssen keinen Zuschlag bezahlen. "Die deutlich gestiegenen Energie- und Materialkosten zwingen uns dazu", heißt es vom Bad. Man arbeite mit Hochdruck an der Umstellung auf erneuerbare Energien und wolle den Zuschlag reduzieren, sobald sich die Preise reguliert hätten.

Vater beschwert sich im Internet

Auf der Facebook-Seite des Schwimmbads gibt es viel Kritik für den Energiezuschlag: Ein Vater schreibt etwa: "So toll das Bad auch ist, mein Lohn steigt nicht aber die ganzen Ausgaben". Erst kürzlich hatte es in Albstadt Kritik gegeben, weil die städtischen Hallenbäder komplett geschlossen bleiben, um Energie zu sparen. In fast allen Hallenbädern wird wegen der gestiegenen Energiepreise unter anderem die Temperatur heruntergedreht.