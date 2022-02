Freilichtmuseum zufrieden mit Saison

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) hatte in der vergangenen Saison nur halb so viele Gäste wie üblich. Trotzdem ging es am Wochenende zufrieden in die Winterpause. Denn 30.000 Gäste sind nach Museumsangaben mehr als man anfangs hoffen konnte. Wegen Corona konnte es statt an Ostern erst im Juni öffnen. Schulklassen durften erst wieder kurz vor den Sommerferien ins Museum. Besonders gefehlt haben dieses Jahr die Gäste aus Österreich, Frankreich und der Schweiz. Zum Ausgleich hatte das Freillichtmuseum die Saison bis in die Herbstferien verlängert.