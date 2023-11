Zwischen Nachbauten spazieren, in die Welt der Kelten eintauchen oder an einem Kloster mitwerkeln: Das kam bei den Besuchern gut an. So geht es jetzt für die Museen in die Winterruhe.

Jetzt, wo es immer kälter, nasser und dunkler wird, schließen die Freilichtmuseen in Baden-Württemberg. In Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) endet die Saison am Sonntag mit Glühmost und Kinderpunsch. Christof Heppeler, Leiter des Museums, ist zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Die Veranstaltungen seien sehr gut besucht gewesen - "Spitzenzahlen", wie er sagt. Jetzt sei es wichtig, das Gelände winterfest zu machen: Alles, was Wind und Wetter ausgesetzt ist, muss aus den Häusern raus. Die Tiere kommen ins Winterquartier. Rund 20.000 Besucher in der Heuneburg Die Keltenstadt Heuneburg (Kreis Sigmaringen) hat schon seit Mittwoch zu. Dort gab es dieses Jahr viele Baustellen: Die gut 15 Jahre alten rekonstruierten Bauwerke wurden den Sommer über saniert. Laut Joachim Moll von der Verwaltung sei manches stärker beschädigt gewesen als erwartet. Über die Besucherzahlen habe man sich aber sehr gefreut: Rund 20.000 kamen vorbei. Das habe die Erwartungen übertroffen. Erfolgreichste Saison überhaupt in Hechingen-Stein Im Römischen Freilichtmuseum Hechingen-Stein (Zollernalbkreis) kann man zwischen römischen Häusern und Tempeln spazieren und in die Welt der Antike eintauchen. Wie auch zur Heuneburg kamen knapp 20.000 Besucherinnen und Besucher - laut Museumschef Gerd Schollian die erfolgreichste Saison überhaupt. Im Römischen Freilichtmuseum in Hechingen-Stein kann man "echte" römische Soldaten treffen. SWR Daniel Lam Campus Galli feierte dieses Jahr Jubiläum Bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) bauen Handwerker seit 10 Jahren eine mittelalterliche Klosteranlage. Im Sommer wurde das große Jubiläumsfest gefeiert. Man sei bei den Besucherzahlen fast schon wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie, meinte Campus Galli-Geschäftsführer Hannes Napierala im Juni. Die Klosteranlage schließt am Wochenende. Ein Steinmetz bearbeitet auf dem Campus Galli einen Sandstein. SWR Besondere Aktionen sorgen für zusätzliches Publikum Die Museen locken Besucherinnen und Besucher auch mit besonderen Aktionen auf ihr Gelände. Über 2.100 Interessierte kamen zum Beispiel im September zum Volksmusiktag im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Überall stieß man auf Bläser, Sänger oder Streicher in Trachten, die schwäbisch-alemannische Volksmusik spielten. Auf dem Gelände des Freilichtmuseums Hechingen-Stein wurde außerdem das Theaterstück "Ein Sommernachtstraum" aufgeführt - organisiert vom Lindenhof aus Burladingen-Melchingen. Die Freilichtmuseen sorgen für Begeisterung - wie hier beim Volksmusiktag in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen). SWR Mia Zundel Heuneburg und Hechingen-Stein: keine wirkliche Winterpause Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freilichtmuseum Heuneburg bei Hundersingen nutzen den Winter, um es noch weiter zu sanieren. Bis zum Saisonstart an Ostern soll die große Freilichtanlage dann komplett instandgesetzt sein. Bei den Römern in Hechingen-Stein wird über den Winter das durch einen Erdrutsch zerstörte Nordtor wieder aufgebaut. Es soll zum Saisonstart wieder stehen. Im Frühling kommen dann auch die Tiere in Neuhausen aus dem Winterquartier zurück. Befragung in BW: Freilichtmuseen sind beliebt Alle zehn Jahre befragen sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg ihre Besucher. Auch das Museum in Neuhausen ob Eck gehört dazu. Das aktuelle Ergebnis: Die Menschen fühlen sich in den Museen wohl, besuchen sie teilweise mehrmals im Jahr und bleiben lange.