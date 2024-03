Jetzt geht es los: In Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) und auf der Heuneburg (Kreis Sigmaringen) beginnt die neue Saison. Das ganze Jahr wird den Besuchern einiges geboten.

Am Osterwochenende öffnen die Freilichtmuseen wieder ihre Tore. Im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) findet in diesem Jahr wieder der Fuhrmannstag statt. Unter dem Titel "Brandheiß" zeigt die Heuneburg bei Herbertingen (Kreis Sigmaringen) in einer Ausstellung die Bedeutung von Feuer in der Keltenzeit. In Hechingen-Stein (Zollernalbkreis) hat das Römermuseum neue Saison schon an Karfreitag begonnen. Und auf der mittelalterlichen Klosterbaustelle Campus Galli wird fleißig weitergebaut.

Thema Osterei und "Textil" in Neuhausen ob Eck

Im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck dreht sich am Osterwochenende alles ums Osterei. Traditionelle Bräuche werden gezeigt, außerdem kann man Eier bemalen und Osterkerzen ziehen. Neben dem beliebten Fuhrmannstag im Sommer und der Museumskirbe im Herbst gibts viele Mitmachveranstaltungen, einen Tuchmarkt und eine Spuk-Führungen. SWR-Reporterin Friederike Dauser fasst zusammen, welche Highlights es gibt:

Auf der Heuneburg wird es "Brandheiß"

Niemand weiß, wann in der Menschheitsgeschichte das erste Lagerfeuer brannte. Sicher ist aber: Feuer sicherte auch den Kelten in vorchristlicher Zeit das Überleben. Die Heuneburg bei Herbertingen (Kreis Sigmaringen) zeigt das in dieser Saison in einer Ausstellung im Herrenhaus. "Brandheiß" heißt sie, und gemacht hat sie ein Archäotechniker, der im Juni frühzeitliches Schmieden vorführt, im August einen Bronzekurs gibt und auch im September beim großen Keltenfest mit Feuer und Bronze zu sehen ist. Es gibt auch wieder Vorträge und Sonderführungen zur Geschichte der Heuneburg, die an Bedeutung gewinnt. SWR-Reporterin Andrea Schuster über Veranstaltungen auf der Heuneburg.

Wird die Heuneburg Weltkulturerbe?

Es könnte sein, dass die Heuneburg Weltkulturerbe wird, denn seit Dezember 2023 steht die Ausgrabungsstätte bei Herbertingen auf der deutschen Vorschlagsliste für das Unesco-Welterbe, gemeinsam mit frühkeltischen Fürstensitzen in Hessen und in Frankreich. "Ein Ritterschlag", sagte dazu Joachim Moll von der baden-württembergischen Kulturverwaltungsstelle Schlösser und Gärten. Die Freude sei riesengroß. Allerdings werde es noch Jahre dauern, bis darüber entschieden wird.

Der nächste Schritt ist ein Managementplan unter der Federführung des Landesamtes für Denkmalpflege. Darin wird geklärt, wo bei Herbertingen die Grenzen des Keltensitzes gezogen werden, erklärte Patricia Alberth von Schlösser und Gärten dem SWR. Ist es nur der Hügel, wo heute das Freilichtmuseum ist? Oder, was wahrscheinlicher ist, auch die Gegend drumherum, also etwa auch die Alte Burg bei Langenenslingen, den Bussen oder Alt-Hayingen.

Großes Osterfeuer auf dem Campus Galli

Auf der mittelalterlichen Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) gibt es zum Saisonstart ein großes Osterprogramm. Beim Drechsler können Ostereier gedrechselt werden, in der kleinen Holzkirche gibt es Musik. Auf dem Marktplatz brennt ein großes Osterfeuer.

Auch in der kommenden Saison sind die Handwerker viel am Abtshof Nebengebäude beschäftigt SWR

Während der Saison bauen die Handwerker dann fleißig weiter. Der Abtshof wird weiter gebaut. "Da werden die Wände geschlossen, Decken und Fußböden gemacht. Vielleicht sogar schon Türen angefertigt", freut sich Geschäftsführer Hannes Napierala. Auch der neue Hühnerstall soll vom Federvieh bald bezogen werden.

Unsere Gebäude werden nach Feierabend ja nicht wieder abgebaut. Deswegen gibt es ganz ganz viele Sachen, die man nur einmal sehen kann.

Großes Schlachtgetümmel bei der Villa Rustica

Das römischen Freilichtsmuseum Villa Rustica in Hechingen-Stein (Zollernalbkreis) hat seit Karfreitag seine Türen für die Besucher geöffnet. Wie in jeder Saison gibt es auch in diesem Jahr Wochenend-Veranstaltungen, die viele Besucher anziehen sollen.

Römische Soldaten im Römischen Freilichtmuseum in Hechingen-Stein SWR Daniel Lam

Am 1. und 2. Juni wird eine historische Schlacht nachgespielt: Römer gegen Alamannen. Ende Juli, da treffen sich verschiedene Kelten-, Germanen- und Römergruppen zu einem Freundschaftslager. Später dann, im Oktober, versammeln sich noch einmal viele Gruppen in Hechingen-Stein zu einem Schlachtgetümmel, historischem Markt und einer Feuershow. Doch erstmal geht es jetzt an Ostern noch ruhiger zu und man kann in Ruhe die Reste des römischen Gutshofes, viele Funde und die teilweisen Nachbauten besichtigen.