Bilanz: Schlechte Saison für Freibäder in der Neckar-Alb-Region

Corona und das mäßige Sommerwetter haben in diesem Jahr weniger Besucher in die Freibäder der Region gelockt. Viele Freibäder etwa in Balingen und Freudenstadt haben jetzt geschlossen.

Unterirdisch seien die Besucherzahlen 2021, sagte Rainer Schneider vom Freibad in Balingen im Zollernalbkreis dem SWR. Mit knapp 15.000 Badegästen waren rund ein Drittel weniger Gäste da als im Jahr zuvor. Und schon das sei wegen Corona schlecht gewesen, sagte Schneider dem SWR, nun habe das schlechte Wetter noch weniger Badegäste ins Wasser gelockt.

Besucherzahlen fast halbiert

In Freudenstadt hatte das Panoramafreibad knapp 12.000 Besucher in dieser Saison. Weil das Bad im Normalbetrieb lief und keine Zeitfenster wie 2020 vergeben hat, war es etwas voller. Seit Corona sind die Zahlen jedoch fast um die Hälfte zurückgegangen.

Das Freibad in Freudenstadt hat schon bessere Sommer erlebt. SWR Kohlen

Über 20.000 Schwimmer zählte das Freibad in Ammerbuch-Entringen im Kreis Tübingen. Auch dort hat man keine Zeitfenster online vergeben; stattdessen regelte eine Ampel den Einlass. Die habe zwar manchmal zu Stau geführt, aber in Entringen ist man froh, dass das Bad überhaupt geöffnet war.

Sigmaringer Freibad unzufrieden

Auch im Sigmaringer Freibad lief es dieses Jahr deutlich schlechter als im vergangenen Jahr. Wenn man im Juli und August mit langer Hose und Jacke am Beckenrand stehen müsse, dann sei es schlichtweg zu kalt, so eine Bademeisterin. Nur an den wenigen heißen Tagen sei das Freibad Sigmaringen gut besucht gewesen.

Corona-Regeln schreckte Gäste ab

Abgehalten haben viele Badegäste zu Beginn der Saison vor allem auch die geltenden Corona-Beschränkungen. So durften Freibäder in Baden-Württemberg nur öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis fünf Tage in Folge unter 100 lag. Dann war im Außenbereich von Schwimmbädern für je 20 Quadratmeter ein Gast zugelassen.