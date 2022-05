Freibäder haben Personalmangel

Das Rottenburger Freibad kann bald wieder regulär öffnen. Wegen Personalmangels sind die Öffnungszeiten unter der Woche bislang eingeschränkt. Auch andere Freibäder in der Region suchen dringend Personal. Die Stadtwerke haben für das Rottenburger Freibad zwei neue Fachkräfte gefunden, so dass ab dem 4. Juni wieder ganztägig geöffnet werden kann, sagte ein Sprecher. Bis dahin öffnet das Freibad unter der Woche erst um 13 Uhr statt wie sonst um 7 Uhr. Auch andere Freibäder wie die in Freudenstadt oder Tübingen suchen Personal, können den regulären Betrieb aber aufrechterhalten, weil die Mitarbeiter flexibel sind, heißt es. Problematisch wird es vor allem bei Krankheitsfällen. So muss laut einer Mitteilung das Horber Neckarbad am Freitag und Samstag seine Öffnungszeiten einschränken.