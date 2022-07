per Mail teilen

Der Arzt Fredy Kahn aus Nagold ist Kind von Holocaust-Überlebenden. Er erzählt in einem längeren Interview auf der Internetseite "Pieces of Memory" von seiner Kindheit in Rottenburg-Baisingen. Seine Eltern hatten damals große Angst um den kleinen Fredy. Er wuchs mit Hund und einem Kindermädchen auf. Seine Eltern haben nie über den Holocaust mit ihm geredet.