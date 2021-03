per Mail teilen

In Reutlingen wurde anlässlich des Weltfrauentags ein neues Mädchenhaus eingeweiht. Im Kreis Freudenstadt haben zwei Männer eine ungewöhnliche Spendenaktion fürs Frauenhaus initiert.

Oliver Kramer und Raimund Sattler wohnen in Eutingen im Gäu und sind schon seit Fußballzeiten dicke Freunde. Auch in der Fasnet sind sie aktiv. Und weil dieses Jahr alles ausfiel, haben sie ihre Energie in ein selbstproduziertes Werbevideo gesteckt. Darin haben sie auf heitere Art und Weise Sinn und Zweck von Frauenhäusern erklärt und zur finanziellen Unterstützung des Freudenstädter Frauenhauses aufgerufen.

2.000 Euro gesammelt

Knapp 2.000 Euro sind durch das Video der beiden Männer zusammengekommen. Die ungewöhnliche Spendenaktion der beiden Männer hat Alexandra Feinler vom Roten Kreuz in Freudenstadt begeistert. Das DRK ist Träger der Einrichtung, die seit September vergangenen Jahres Frauen mit und ohne Kindern Schutz- und Rückzugsort bietet.

Mädchenhaus in Reutlingen

Coronabedingt nur virtuell hat Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) am Montagmittag das erste Mädchenhaus in Baden-Württemberg eröffnet. Das Mädchenhaus soll jungen Frauen mit Beratungstreffen und Freizeitangeboten dabei helfen, sich zu entfalten. Das hat der Betreiberverein mitgeteilt. Zuvor gab es schon ein Mädchen-Café - allerdings nicht in eigenen Räumen.