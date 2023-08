Fußballerinnen aus Unterjesingen: Mehr weibliche Vorbilder erwünscht

Bei der WM war für die deutschen Fußballerinnen nach der Vorrunde Schluss. Wie steht es um den Frauenfußball in der Region? Ein Besuch beim Training des Tübinger Clubs SV Unterjesingen.

Pünktlich zum Trainingsbeginn bricht die Sonne hervor und vertreibt die grauen Gewitterwolken. Als die Spielerinnen des SV Unterjesingen zu kicken beginnen, spannt sich ein Regenbogen über den Rasenplatz. Es ist ein traumhaftes Ambiente, in dem sich das Landesliga-Team auf sein Spiel gegen den TV Derendingen am Sonntag vorbereitet.

Weit weniger traumhaft sind die Aussichten für den deutschen Frauenfußball insgesamt. Das frühe Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland war ein Schock. Groß war die Euphorie nach dem Vize-Europameistertitel im vergangenen Sommer. Nun musste die DFB-Elf bei der WM bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten. Die Leistungen der Nationalspielerinnen dürften nicht dazu beigetragen haben, dem deutschen Frauenfußball weiter Auftrieb zu geben. Beim SV Unterjesingen freuen sich die Spielerinnen zwar, dass der Frauenfußball in den vergangenen Wochen insgesamt wieder mehr im Fokus stand. Nach dem enttäuschenden Abschneiden der Deutschen hätten sie die WM allerdings nur noch am Rande verfolgt.

Mangel an weiblichen Vorbildern

Die Damenabteilung des SV Unterjesingen gibt es seit 1970 - seit dem Jahr also, in dem der Frauenfußball in Deutschland erlaubt wurde. Seitdem hat sich einiges getan: Heute spielen mehrere Hunderttausend Mädchen und Frauen im Verein Fußball. Trotzdem scheint es für junge Fußballerinnen an weiblichen Vorbildern zu mangeln. "Das ist schade, gerade weil sich Männerfußball und Frauenfußball schon voneinander unterscheiden", sagt die Unterjesinger Spielerin Isabelle Kopp. "Als Kind hätte ich gerne Frauen als Vorbild gehabt, mit denen man sich ein bisschen mehr identifizieren kann. Vor fünf Jahren gab's kaum Spielerinnen, die man gekannt hat, und dann waren die Idole eher Männer."

Klar, Alexandra Popp kennen inzwischen die meisten. Doch dass sich neben der deutschen Starspielerin weitere Idole herausbilden können, hängt auch vom sportlichen Erfolg der Nationalmannschaft ab. Der blieb bei dieser WM aus. Trotzdem wünscht sich Isabelle Kopp: "Alle jungen Mädchen, die sich während der WM für den Frauenfußball begeistern konnten, sollen gerne mal in ihren örtlichen Vereinen reinschnuppern und schauen, ob das was für sie ist. Denn dieser Sport macht so viel Spaß."

Spaß haben die Spielerinnen des SV Unterjesingen auch bei ihrem Tippspiel zum WM-Finale zwischen Spanien und England am Sonntag um 12 Uhr. Nur schauen können die Kickerinnen das Endspiel nicht. Denn um 11 Uhr ist Anstoß bei ihrem eigenen Spiel, dem Lokalderby gegen den TV Derendingen.