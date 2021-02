An mehr als 100 Kirchenportalen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben Frauen der katholischen Reformbewegung „Maria 2.0“ Plakate mit sieben Thesen aufgehängt. Die Aktivistinnen nahmen sich den historischen Thesenanschlag Martin Luthers als Vorbild. Von Schramberg bis Rottenburg ist prangern sie auf den Plakaten eklatante Missstände, wie Machtmissbrauch, den Umgang mit sexualisierter Gewalt und Vertuschung an. Der Thesenanschlag fand im Vorfeld der Vollversammlung der Deutschen Bischöfe statt, die in dieser Woche online abgehalten werden soll.