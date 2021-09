per Mail teilen

Eine 36-jährige Frau wollte in Dunningen (Kreis Rottweil) am Montag in einer Apotheke einen gefälschten Impfausweis digitalisieren lassen. Wie die Polizei mitteilte, war einer Mitarbeiterin die Fälschung aufgefallen. Bei einer später angeordneten Durchsuchung konnte der Ausweis beschlagnahmt werden. Die Frau erhält eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.