Eine Frau ist am Samstagnachmittag in Freudenstadt an einem Fußgängerüberweg von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 28-Jährige unter den Triebwagen geraten. Der Zugführer zog daraufhin die Notbremse. Die sieben Fahrgäste in der S-Bahn blieben unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam muss noch ermittelt werden.