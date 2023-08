Junge Frau in Reisebus in Tübingen eingeschlossen

Eine 21-jährige Frau ist am Samstag in einem Reisebus versehentlich eingeschlossen worden. Sie hatte bei der Ankunft in Tübingen geschlafen. Alle anderen Passagiere waren ausgestiegen.

Der 30-jährige Busfahrer hatte die Passagiere am ZOB in Tübingen aussteigen lassen, um eine längere Pause einzulegen. Nachdem der vermeintlich letzte Fahrgast den Bus verlassen hatte, verriegelte er laut Polizei den Bus, ohne den Innenraum nochmal zu kontrollieren. Anderer Busfahrer öffnete Tür über Notknopf Allerdings befand sich noch eine junge Frau im Bus, die offensichtlich die Ankunft in Tübingen verschlafen hatte. Sie realisierte kurz darauf, dass sie im Bus eingesperrt war. Nachdem die 21-Jährige auf sich aufmerksam machen konnte, informierten Passanten die Bus-Leitstelle und die Polizei. Ein anderer Busfahrer konnte die Bustür über einen Notknopf öffnen.