Eine 83-jährige Frau ist nach einem Wohnungsbrand am Freitagabend in Villingen-Schwenningen nun verstorben. Nach Angaben der Polizei hatte eine brennende Kerze an einem Weihnachtsbaum den Brand verursacht. Während die 83-Jährige dabei schwere Verletzungen erlitt, blieb ein 15-jähriger Bewohner unverletzt.