Frau stirbt nach Unfall

Eine Autofahrerin ist nach einem Unfall am Samstagabend auf der B27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) gestorben. Die 26-Jährige war laut Polizei mit ihrem Wagen zwischen Hechingen und Bisingen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Sie krachte gegen die Schutzplanke und schleuderte anschließend quer über die gesamte Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei prallten innerhalb kürzester Zeit zwei Autos in den Unfallwagen. Die 26-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt, sie starb im Krankenhaus. Ein weiterer Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Die B27 war an der Unfallstelle in beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt.