Versuchter Mord in Bisingen

Eine 63-jährige Frau soll in Bisingen (Zollernalbkreis) mit zwei Messern auf einen 77-jährigen Mann eingestochen haben.

Dies teilten die Polizei Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Hechingen (Zollernalbkreis) mit. Die Frau hatte am Mittwochabend an der Wohnungstür des im selben Haus lebenden Mannes in Bisingen geklingelt. Als der Mann öffnete, habe ihn die 63-Jährige unvermittelt mit zwei Messern angegriffen, so die Polizei. Der Angegriffene wurde durch die Stiche verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Untersuchungshaft wegen Verdachts des versuchten Mordes

Bereits in der Vergangenheit und auch am Mittwoch soll es Streitigkeiten zwischen den beiden gegeben haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest und beschlagnahmte die beiden Tatmesser. Sie sitze nun in Untersuchungshaft.