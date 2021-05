Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag zwischen Bad Teinach und Neubulach (Kreis Calw) von der Straße abgekommen und dabei in den Wald gefahren. Sie wurde aus dem Auto befreit und in eine Klinik geflogen. Laut Polizei war niemand anderes an dem Unfall beteiligt. Es soll noch geklärt werden, warum die Frau von der Straße abkam.