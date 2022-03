Ehrenamtliche Helferin bekommt Verdienstorden

per Mail teilen

Die Tübingerin Tatjana Feßler wird am Freitag von Bundespräsident Steinmeier geehrt. Unter dem Motto "Engagement in der Einwanderungsgesellschaft" würdigt er zum Tag des Ehrenamtes ihren herausragenden Einsatz für das Zusammenleben in Deutschland mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik. Feßler engagiert sich für Integration und die Unterstützung von sozial Schwachen. Seit zehn Jahren gestaltet sie das Programm der "Nachbarschaftliche Selbsthilfe" mit. Insgesamt werden 15 Frauen und Männer im Schloss Bellevue ausgezeichnet.