Über 860 Französinnen und Franzosen aus dem Regierungsbezirk Tübingen haben am Sonntag ihre Stimme bei der französischen Präsidentschaftswahl abgeben. Die Wahlbeteiligung sei hoch gewesen, gab das Deutsch-Französische Kulturinstitut in Tübingen bekannt, wo sich das Wahllokal befand. Über 90 Prozent der Franzosen haben in Tübingen Amtsinhaber Emmanuel Macron gewählt. Nur rund sechs Prozent stimmten für die Rechtspopulistin Marine Le Pen ab.