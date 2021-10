38. Französische Filmtage in Tübingen, Stuttgart und Reutlingen

Mit vielen Filmen aus dem französisch-sprachigen Raum starten in der kommenden Woche wieder die Französischen Filmtage in Tübingen, Stuttgart und Reutlingen und Rottenburg.

Raus aus der Schublade. Sortons de la boîte. Das haben sich die französischen Filmtage in diesem Jahr als Motto gegeben. Das größte und älteste Festival für den französisch-sprachigen Film hofft nach der langen Corona-Zeit wieder auf volle Kinosäle. Es gilt deshalb die 2-G-Regel.

Regionaler Schwerpunkt: Kanada und Quebec

Schwerpunkt in diesem Jahr werden Kanada und Quebec sein. Auch das frankophone Afrika wird wieder prominent vertreten sein.

"Wir halten unser Publikum für so schlau, dass es sich seine Filme selbst aussuchen kann und wir nicht sagen müssen: Das ist ein Frauenfilm oder ein Ökofilm. Vielleicht landet dann der eine oder die andere in einem Film, den man sonst nie ausgewählt hätte - dazu ist ja Kino schließlich da."

Das Festival dauert vom 3.-10. November und startet am kommenden Mittwoch in Tübingen mit dem Film "Aline". Es ist eine Hommage an die kanadische Sängerin Celine Dion. Die Festivalleitung erwartet in diesem Jahr auch wieder Gäste.

Online-Festival eine Woche später

Aufgrund der positiven Resonanz vom letzten Jahr auf das Online-Festival werde man auch in diesem Jahr wieder eine Online-Version der Filmtage anbieten, so Buchholz. Allerdings erst eine Woche später, nach dem Kinofestival, vom 11.-18. November.