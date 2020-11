Am Mittwochabend haben die Französischen Filmtage in Tübingen begonnen. In den Kinos in Rottenburg, Reutlingen und Stuttgart werden aktuelle Produktionen aus französischsprachigen Ländern gezeigt. Allerdings nur bis Sonntag. Ab Montag können die Filme nur noch online laufen.

Video herunterladen (4,9 MB | MP4) Eröffnet wurden die Filmtage mit einer französischen Komödie über die Probleme mit den sozialen Medien. Im Film von Benoît Delépine und Gustave Kervern "Die digital Naiven – Das Internet vergisst (dich) nie" sagen die Akteure den Internet-Konzernen den Kampf an. Wie der ausgeht, können wegen der Corona-Auflagen nur 100 Zuschauer im Kinosaal verfolgen. Deswegen wird die Eröffnungsveranstaltung in weitere Säle übertragen. Über 80 Filme bei den Französischen Filmtagen Insgesamt werden über 80 Filme, darunter Spielfilme, Dokumentationen und 30 Kurzfilme gezeigt. Im Fokus des frankophonen Festivals stehen wieder viele Filme aus afrikanischen Ländern. Themen sind beispielsweise die Unabhängigkeit vieler Länder vor 60 Jahren, religiöser Extremismus, Bürgerkrieg, aber auch der Alltag und das Leben der Menschen. Rassismus ebenfalls Thema Auch Rassismus und das Ende des Zweiten Weltkrieges werden Thema sein. Viele Filme werden deutsch untertitelt, egal ob man sie im Kino oder online zu Hause schaut. Wegen der neuen Coronaauflagen können Filme in den Kinos nur bis Sonntag gezeigt werden. Danach werden sie nur noch online, über die Internetseite der Französischen Filmtage gezeigt. Festivalleiter Christopher Buchholz konnte vor den schärferen Coronaauflagen die digitale Ausspielung auch als Chance sehen. So könnten die Filme einem überregionalen Publikum gezeigt werden, sagte er im SWR. "Es ist immer schwierig überregional wahrgenommen zu werden. Jetzt hat man online mehr Möglichkeiten, wahrgenommen zu werden". Der Festivalleiter Christopher Buchholz Ein Film online kostet 4,50 Euro. Fünf Filme kosten 22 Euro, so Buchholz.