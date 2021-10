Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung, Sieg der Europameisterschaft im Bahnradfahren und jetzt noch den WM-Titel geholt: Franziska Brauße aus Eningen unter Achalm will weiterfahren.

SWR Aktuell: Wer so auf Rekordkurs ist, gewöhnt sich - könnte man meinen - an die Pokale und Medaillen. Ist Gewinnen trotzdem noch spannend? Oder ist es langsam normal?

Franziska Brauße: Also ich glaube, für jeden Leistungssportler bleibt Gewinnen spannend. Und man bleibt auch weiterhin irgendwie hungrig auf Erfolge, möchte weiterhin Goldmedaillen gewinnen.

Aber was bleiben jetzt noch für Ziele, was steht noch aus?

Auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen: okay, wir haben jetzt alles gewonnen, was man so gewinnen kann in einem Jahr. Was ja irgendwie auch stimmt. Aber wie eben schon gesagt, als Sportler möchte man eigentlich immer weiter gewinnen, und man möchte auch immer schneller fahren. Man findet dann schon noch neue Ziele, die man erreichen kann. Aber jetzt mache ich erst mal Pause. Und dann werde ich mir neue Ziele suchen und auf die neuen Ziele hintrainieren.

Und die bleiben beim Bahnradfahren? Oder erwägen Sie auch mal wieder umzusatteln auf was anderes? Angefangen hat es ja mal mit Ballett vor etwa zehn Jahren.

Auf Ballett werde ich wahrscheinlich nicht wieder umsatteln. Aber eventuell werde ich meinen Fokus erst mal wieder mehr auf die Straße richten und darf da vielleicht noch paar Erfolge und hoffentlich auch Medaillen einfahren.

Bahnradfahren ist ja ein gefährlicher Sport. Der heftigste Fall ist der von Kristina Vogel, die im Rollstuhl sitzt. Überlegt man sich manchmal: Jetzt hab ich doch alles erreicht, da könnte ich mal etwas weniger Gefährliches machen?

Ja, es ist schon nicht ungefährlicher. Aber ich meine, Auto fahren ist letztendlich auch nicht ungefährlich, da kann einem auch was passieren. Theoretisch kann einem was passieren, wenn man aus der Haustür raus geht. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Klar, es ist nicht ungefährlich, aber es macht mir immer noch Spaß. Und bisher ist mir auch noch nie so etwas richtig Schlimmes passiert. Jetzt müsste ich irgendwo auf Holzklotz klopfen. (Sie macht es und lacht). Und letztendlich im Wettkampf selber konzentriert man sich eigentlich auf den Wettkampf und hat nicht so viel Platz für andere Gedanken.

Ihr Freund hat mal über Sie gesagt, dass Ihre Gelassenheit auch ein Grund für ihre Siege sei, dass Sie kühl im Kopf bleiben können. Ist das so?

Ja, ich glaube schon, dass das so ein kleiner Schlüssel zu meinem Erfolg ist. Auf jeden Fall, dass ich relativ gelassen bin und nicht so viel an mich ran lasse, was außen herum passiert. Auch jetzt, bei den Weltmeisterschaften, standen wir eigentlich ziemlich unter Druck. Von von außen also. Das wurde schon so geschrieben: Jetzt fahren sie noch die Weltmeisterschaft, die werden sie jetzt auch noch gewinnen. Und da waren wir eigentlich alle trotzdem relativ entspannt.

Weil sie wussten, es klappt? Oder machen Sie das einfach und denken nicht über so was nach?

Mein Gedanke war immer: okay, die wichtigste Medaille liegt schon zu Hause, die olympische. Und wenn es jetzt noch eine goldene wird, dann ist umso schöner. Aber wenn nicht, dann war es trotzdem ein grandioses Jahr.

Aber wenn Sie jeweils gewonnen haben, können Sie diese Gelassenheit dann auch wieder ablegen und wahrnehmen, dass Sie es geschafft haben?

Ja, auf jeden Fall, aber so richtig wahrgenommen und so richtig realisiert habe ich es noch nicht. Es war gerade einfach noch relativ viel Stress und Termine drumherum, so dass man irgendwie gemerkt hat, dass man was Wichtiges erreicht hat, aber den Sieg an sich realisiert hat noch keine von uns.