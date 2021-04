Baden-Württemberg hat Tübingen die Erlaubnis zur Fortführung des Modellversuchs "Öffnen mit Sicherheit" erteilt. Der Modellversuch soll unter bestimmten Voraussetzungen unterbrochen werden.

Zuletzt lag in Tübingen die Sieben-Tage-Inzidenz bei 86,3. Der Modellversuch soll dann unterbrochen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Tübingen an drei Tagen in Folge über 100 liegt. Nach der Genehmigung des Landes Baden-Württemberg komme es jetzt darauf an, ob die geplante Bundesnotbremse erlaube, den Versuch fortzuführen, so Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne). Bei einer Videokonferenz des Städtetags mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag hatte Palmer mit seinen Kollegen Markus Lewe aus Münster und Claus Ruhe Madsen aus Rostock dafür geworben, dass Modellversuche fortgesetzt werden dürfen.

Corona-Landesverordnung gilt trotzdem

Im Rahmen des Modellversuchs "Öffnen mit Sicherheit" dürfen in Tübingen der Einzelhandel, körpernahe Dienstleistungen und Kultureinrichtungen weiterhin gegen Vorlage eines Tübinger Tagestickets oder nach einem negativen Corona-Schnelltest direkt vor Ort geöffnet bleiben. Das Tübinger Tagesticket erhalten alle, die im Landkreis Tübingen wohnen oder in der Stadt Tübingen arbeiten. Die Regeln der Corona-Landesverordnung wie der Wechselunterricht plus Testpflicht an den Schulen sowie die verschärften Kontaktbeschränkungen und die Ausgangssperre ab 21 Uhr für den Landkreis Tübingen gelten auch für das Tübinger Stadtgebiet.

Die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle hat an die Bundesregierung appelliert, dass das Pilotprojekt fortgesetzt werden darf. SWR

Durch die Bundesnotbremse droht dem Projekt jedoch der Abbruch. Die Tübinger Notärztin und Mitbegründerin des Corona-Modellversuchs, Lisa Federle, hatte sich in einem Appell an die Bundesregierung mit Schauspieler Jan Josef Liefers für eine Verlängerung ausgesprochen. In einem Schreiben an die Bundesregierung heißt es: "Wir appellieren an die Bundesregierung und das Parlament, das Pilotprojekt der Stadt Tübingen nicht zu beenden. In diesem Projekt werden vorsichtige, kontrollierte Öffnungen in eine engmaschige Schnelltest-Strategie eingebettet und wissenschaftlich begleitet."