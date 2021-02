Ein Jahr Forstreform in Baden-Württemberg

Am 1. Januar 2020 trat in Baden-Württemberg die Forstreform in Kraft. Damit war das Einheitsforstamt in den Landratsämtern Geschichte. Der Staatsforst des Landes wurde in eine öffentliche Anstalt ausgegliedert. Die Kreisforstämter betreuen nur noch die kommunalen und privaten Wälder. Ausgelöst hat die Trennung das Bundeskartellamt, das eine Monopolstellung des Staates beim Holzverkauf festgestellt hatte. Das Land hatte eigentlich erfolgreich dagegen geklagt, aber das Forstministerium hatte sich trotzdem für die Reform entschieden. Das spare Kosten, hieß es.