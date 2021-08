Ein deutsch-israelisches Forscherteam hat die Sterbedaten während der Corona-Zeit untersucht. Demnach lag die Übersterblichkeit in Deutschland unter der europäischer Nachbarländer.

Die Übersterblichkeit, also die Zahl der Toten über die gewöhnlich zu erwartende Sterblichkeit hinaus, lag in Deutschland unter der europäischer Nachbarländer. Das ist ein Ergebnis von Untersuchungen eines Teams von Forschenden von der Universität Tübingen und der Hebräischen Universität Jerusalem. Es hat die Sterbedaten während der Corona-Pandemie von rund 100 Ländern in vergleichbarer Form aufbereitet.

Keine Übersterblichkeit in Dänemark

Deutschland hat demnach mit rund 50 zusätzlichen Toten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Pandemie eine Übersterblichkeit erfahren. Allerdings ist diese viel geringer als in umliegenden europäischen Ländern (Niederlande: 110; Belgien: 140; Frankreich: 110; Schweiz: 100; Österreich: 110, Tschechien: 320; Polen: 310). Die Ausnahme war Dänemark, das keine Übersterblichkeit verzeichnete. Die Ergebnisse des deutsch-israelischen Forscherteams wurden online im Fachjournal "eLife" veröffentlicht.

Weniger Tote durch Grippe

Während die Todeszahlen in einigen lateinamerikanischen Ländern in der Pandemie um mehr als die Hälfte stiegen, starben der Studie zufolge in Australien und Neuseeland sogar weniger Menschen als in vergleichbaren Zeiträumen vor der Pandemie. Das Team von Forschenden geht davon aus, dass dies durch die Abstands- und Hygieneregeln zustande kam, was die Todesfälle durch andere Infektionskrankheiten wie etwa Grippe reduzierte. Auch für Deutschland sei anzunehmen, dass in den Wintermonaten vergleichsweise wenig Menschen an herkömmlichen Atemwegserkrankungen gestorben sind.

Die Sterblichkeit kann von vielen Faktoren beeinflusst werden wie großen Hitzewellen, aber eben auch Vorsichtsmaßnahmen während einer Pandemie.