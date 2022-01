Forderung nach eigenen Corona-Regeln in Schulen

Die Kultusminister der Länder kommen am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen, um über mögliche Corona-Konzepte in den Schulen zu beraten. Der Hechinger Rektor Roland Plehn, der die beruflichen Schulleiter in Baden-Württemberg vertritt, forderte im SWR mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Schulen in der Pandemie. Einzelne Schulen müssten daher je nach Infektionslage und Krankenständen selbst entscheiden können, wann sie in Wechsel- oder Fernunterricht gehen. Das Land solle nur den Rahmen der Regeln vorgeben.