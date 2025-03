Immer wieder waren Schäferhunde bei Rottenburg-Oberndorf ohne Leine unterwegs. Eine Hündin wurde von den Tieren gebissen. Was waren die Folgen? Ein bürokratisches Hin und Her.

Theresia Hoffmann geht mit ihrer Mischlingshündin Bonnie ihre gewohnte Runde am Pfaffenberg bei Rottenburg-Oberndorf (Landkreis Tübingen). Sie erinnert sich an den Tag Ende Februar, an dem die Hündin der 75-Jährigen plötzlich von zwei Schäferhunden attackiert wurde. Einer der beiden biss Bonnie in den Hinterlauf und ließ nicht mehr los. Auch der andere schnappte zu.

Ich habe sie nicht kommen sehen.

Theresia Hoffmann hatte in ihrer Tasche Pfefferspray dabei und sprühte sie in Richtung der Schäferhunde. Der Hundehalter griff auch ein: "Ich muss ihm zugutehalten, dass er sich direkt auf die sich festbeißende Schäferhündin geworfen hat", sagte sie dem SWR. Die beiden Hunde ließen von Bonnie ab, doch ihre kleine Hündin war schwer verletzt. Hoffmann fuhr auf dem schnellsten Weg mit ihr zum Tierarzt. Bonnie musste operiert werden.

Hunde sorgen für Verunsicherung in Rottenburg-Oberndorf

Die Schäferhunde seien um den Pfaffenberg bekannt, sagt Diana Arnold, Ortsvorsteherin von Oberndorf. Sieben Vorfälle habe es seit Dezember gegeben. Der Halter sei dort häufig unterwegs gewesen, habe die Hunde aber nicht an der Leine geführt. Laut Thomas Noé, Bürgermeister der Gemeinde Starzach, ist der Hundehalter in Starzach mit seinem Hund gemeldet. Auf die Gassirunde nehme er aber auch immer den Schäferhund einer anderen Person aus Oberndorf mit - den bissigen Hund, der Bonnie verletzt hat.

Diana Arnold, Ortsvorsteherin von Rottenburg-Oberndorf, wurde von den Anwohnerinnen und Anwohnern über die Hundeattacken informiert. SWR Lisamarie Haas

Rund um Oberndorf herrschte wegen der Hunde in den vergangenen Monaten Verunsicherung, sagt Ortsvorsteherin Arnold. Anwohnerinnen und Anwohner seien besorgt gewesen wegen der freilaufenden Hunde. Inzwischen habe sich aber die Situation gebessert, nachdem die lokale Presse über den Vorfall berichtet habe, so die Ortsvorsteherin.

Dass es auch in der Öffentlichkeit jetzt diskutiert wurde, hat bewirkt, dass jetzt Ruhe reinkommt.

Bürokratisches Hin und Her: Wer ist zuständig?

Theresia Hoffmann hat den Hundehalter bei der Polizei angezeigt. Die hat das Ordnungsamt Rottenburg informiert. Das Ordnungsamt hat wiederum die Sache an die Gemeinde Starzach übergeben, weil der Halter dort wohnt.

Rechtlich ist der Hundehalter für alles verantwortlich, was ein Hund tut. Das steht so im Bürgerlichen Gesetzbuch . Beißt der Hund einen anderen Hund, dann gilt das als Sachbeschädigung. Beißt ein Hund einen Menschen, ist es Körperverletzung. Und was passiert mit einem aggressiven Hund? Behörden können in diesem Fall Leinenzwang und eine Maulkorbpflicht verhängen.

Thomas Noé, Bürgermeister von Starzach, kümmert sich um die Aufarbeitung der Hundeattacken. Er hat eine Wesensprüfung bei den Schäferhunden veranlasst. SWR Lisamarie Haas

Inzwischen hat die Polizeihundeführerstaffel eine Wesensprüfung bei den Hunden gemacht. Das Ergebnis: Die Tiere seien unauffällig und normal entwickelt. Der Halter wurde verwarnt. Er wollte sich auf SWR-Anfrage nicht zu den Vorfällen äußern. Laut Thomas Noé hat er angekündigt, jetzt einen Maulkorb zu nutzen, die Leine anzulegen und früher zu reagieren.

Hündin Bonnie ist nach Hundebiss auf dem Weg der Besserung

Theresia Hoffmann möchte gemeinsam mit ihrer Hündin Bonnie alt werden. "Sie ist jetzt fünf, ich 75. Wenn der Herrgott uns noch ein paar gute Jahre gibt, dann ist es okay", sagt sie. Hoffmann hat ihre Bonnie in den vergangenen Wochen gepflegt. Inzwischen können sie wieder zusammen spazieren gehen.

Zuerst sah es nicht so glimpflich aus: Die Bisswunde hatte sich nach der OP entzündet. Abgestorbenes Gewebe musste immer und immer wieder entfernt werden. Mehr als 20-mal war sie seit dem Vorfall mit Bonnie beim Tierarzt. Die Besitzerin des Schäferhundes aus Oberndorf hat sich zwischenzeitlich bei Theresia Hoffmann gemeldet und entschuldigt. Sie habe angekündigt, die Tierarztkosten zu übernehmen.