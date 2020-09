Die Corona-Infektionen auf einer privaten Feier in Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) bleiben zunächst ohne Folgen für die allgemeinen Corona-Vorschriften. Das sagte der Leiter des Reutlinger Gesundheitsamtes dem SWR.

Rund 450 Kontaktpersonen der mittlerweile 19 Infizierten sind nun für zwei Wochen in Quarantäne. Weitere Schritte seien aber erst nötig, wenn die 7-Tage-Inzidenz weiter ansteige, so Gottfried Roller vom Kreisgesundheitsamt. Die Inzidenz zeigt an, wie viele von 100.000 Menschen sich innerhalb einer Woche mit Corona angesteckt haben. Für den Kreis Reutlingen liege die Zahl derzeit bei 26,2 (Stand: 15 Uhr, 21.09.). Erst ab 35 gelte eine Vorwarnstufe. Und erst ab 50 kämen weitere allgemeine Beschränkungen in Frage, so das Gesundheitsamt.

Stärkere Kontrollen in Dettingen/Erms

In Dettingen/Erms will die Stadt die Kontaktlisten in Restaurants und Cafés wieder strenger kontrollieren. Das hat Bürgermeister Michael Hillert angekündigt. Der Fall habe noch einmal klar gemacht, dass die Nachverfolgbarkeit von Kontakten wesentlich sei. Dazu gehöre, die Listen korrekt und vollständig auszufüllen.

250 Corona-Abstrichtests an einem Tag

Am Sonntag, nachdem die Ausmaße des Infektionsausbruchs bekannt wurden, haben sich 250 Menschen an der Abstrichstelle in Münsingen testen lassen, so die Kassenärztliche Vereinigung. Dafür waren Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes kurzfristig eingesprungen. Die Betroffenen und das Reutlinger Kreisgesundheitsamt warten nun auf die Testergebnisse.

Eine lange Schlange bildete sich am Sonntag vor der Corona-Abstrichstelle in Münsingen (Kreis Reutlingen). Dort ließen sich 250 Menschen testen. SWR

Schulen in Bad Urach, Reutlingen und Metzingen betroffen

Im Kreis Reutlingen mussten sieben Schulen auf den Corona-Ausbruch reagieren, darunter zwei in Metzingen, zwei in Reutlingen und drei in Bad Urach. Laut dem Bad Uracher Bürgermeister Elmar Rebmann mussten am Graf-Eberhard-Gymnasium 191 Schüler und Lehrer zu Hause bleiben. Davon betroffen sind alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 und die darin unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. Außerdem wurde eine Kindergartengruppe vorsorglich geschlossen, sagte Reutlingens Landrat Thomas Reumann dem SWR.

Insgesamt gehen 701 Schülerinnen und Schüler auf das Graf-Eberhard-Gymnasium in Bad Urach. Auch wenn die Jahrgangsstufen 11 und 12 nun vorsorglich zu Hause sind, der Unterricht in den Klassen 5 bis 10 läuft an der Schule weiter. SWR

Wir werden uns von Tag für Tag der Situation anpassen. Oberstes Ziel ist, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten. Natürlich kann aber gerade auch nicht jede Stunde stattfinden. Susanne Müller, Schullleiterin Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach

Sportverein reagiert mit Absage von Fußballtraining

Beim Sportverein TSV-Dettingen/Erms wurde das Fußballtraining abgesagt. Die ersten beiden Fußball-Mannschaften des TSV Dettingen/Erms haben vorerst kein Training, sagte Abteilungsleiter Thomas Anhorn dem SWR. Rund 50 Spieler wurden zum Coronatest geschickt. Auch in der Handballabteilung gibt es Coronafälle. Bislang sei nichts darüber bekannt, dass sich die Sportler beim Training angesteckt hätten. Je nachdem, wie die Tests ausfallen, wird man im Verein entscheiden, ob die Spiele am Wochenende stattfinden können.

Wie kam es zu dem Corona-Ausbruch im Kreis Reutlingen?

Offenbar feierte ein Mitglied des TSV Dettingen/Erms am Wochenende 12. auf 13. September seinen 18. Geburtstag. Danach wurden mittlerweile 19 der 33 Partygäste positiv auf das Coronavirus getestet, unter ihnen auch einige Fußballer des TSV. Seitdem sind sie in Quarantäne. Die Party war als private Feier erlaubt. In Baden-Württemberg dürfen ohne Hygienekonzept bis zu 100 Personen privat miteinander feiern.

Der Landrat in Reutlingen informiert über den Corona-Ausbruch im Ermstal. SWR Harry Röhrle

Landrat Reumann bittet um Vorsicht

Bei der Pressekonferenz am Sonntag sagte Landrat Thomas Reumann, dass der jetzige Fall ein gutes Beispiel dafür, sich nicht zu schnell zurückzulehnen, nur weil die Infektionslage im Kreis Reutlingen aktuell entspannt sei und keine schweren Krankheitsverläufe bekannt seien. Reumann appellierte an die Bevölkerung, weiterhin aufmerksam zu sein.