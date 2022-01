Universitäten bekommen Förderung wegen Pandemie

Die Universität Tübingen und die Hochschulen in der Region bekommen erneut finanzielle Hilfen vom Land wegen der Corona-Pandemie. Mit dem Geld sollen unter anderem Kontrollen bezahlt werden, bei denen der Impfstatus der Studierenden geprüft wird. Obwohl viele geimpft seien, sei das nötig und verlange viel Personal, so Wissenschaftsministerin Bauer. Dies bewältigten die Unis zum Teil mit Firmen, die von außen engagiert werden, zum Teil auch mit studentischen Aushilfskräften. Die Landesregierung hat den Hochschulen in den vergangenen Monaten bereits Hilfen in Millionenhöhe zur Verfügung gestellt, unter anderem für die Digitalisierung und für Hygienemaßnahmen.