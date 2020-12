per Mail teilen

Das Narrenmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) wird mit einer halben Million Euro unterstützt. Das Geld kommt aus dem Bundesförderprogramm "Museum 4.0". Mit dem zusätzlichen Geld will der Narrenschopf unter anderem eine interaktive und Gesten gesteuerte Großbild-Projektion entwickeln. Zudem soll das "Virtuelle Fastnachtsmuseum", das bereits gefördert wurde, inhaltlich erweitert werden. Schon jetzt können Besucher über eine sogenannte VR-Brille quasi live in Fasnachtsbräuche verschiedener Orte der Region eintauchen.