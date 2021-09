per Mail teilen

In Reutlingen soll mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden. Das Land unterstützt die entsprechenden Planungen mit gut 200.000 Euro. Das Geld soll in die Entwicklung eines Konzepts auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs fließen. Dort soll ein modernes, emissionsfreies Logistik-Terminal entstehen. Ob sich das Projekt rentiert, soll geprüft werden. Ist dies der Fall, will das Land mehr Geld geben. Bis Ende des Jahres soll ein entsprechendes Gutachten erstellt werden.