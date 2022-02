Fördermittel für den ländlichen Raum

per Mail teilen

Im Kreis Sigmaringen werden in diesem Jahr mehr als 100 Projekte über das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum gefördert. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilt, beträgt die Fördersumme für den Kreis insgesamt knapp 6,9 Millionen Euro. Der Landkreis Freudenstadt und der Zollernalbkreis erhalten jeweils etwa 4 Millionen Euro. Das Geld wird in Bereiche wie Wohnen, Arbeiten oder in die Grundversorgung investiert. Konkret gefördert werden zum Beispiel Dorfgaststätten, Sitzbänke oder auch Wohnprojekte.