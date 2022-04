Rotary-Clubs finanzieren Erholung im Feriendorf Sonnenmatte bei Sonnenbühl

Opfer der Jahrhundertflut letzten Sommer können Urlaub im Feriendorf Sonnenmatte (Kreis Reutlingen) machen. Die Rotary Clubs Reutlingen-Tübingen laden bis zu 30 Familien ein.

Margarete und Adam Pluta sitzen lächelnd im Sonnenschein auf einer Bank im Feriendorf Sonnenmatte. Sie sind die ersten, die das Angebot der Rotary-Clubs nutzen und die Auszeit auf der Schwäbischen Alb genießen. Friedlich zwitschern die Vögel von den Bäumen zwischen den schmucken Holzhäusern im Feriendorf Sonnenmatte, idyllisch gelegen am Rande des Örtchens Erpfingen. Eine Idylle, die ihrer achtjährigen Tochter Emily guttut. Denn lange hatte Emily Angst vor jeder Regenwolke. Sie habe immer geweint, wenn es zu regnen begann, erzählt sie. Und immer Angst davor gehabt, dass die Flut wiederkommt.

Haus in Bad Münstereifel zerstört - Trauma für Kinder

Zusammen mit ihren Eltern hatte sie erlebt, wie das Flüsschen Erft vergangenen Sommer anschwoll, über die Ufer trat, zum reißenden Strom wurde. "Das Wasser hat unseren gesamten Garten weggerissen", berichtet Vater Adam Pluta. Das Haus sei unterspült worden, sämtliche Böden zerstört. Es war für mehrere Monate unbewohnbar. Bei seiner Ehefrau Margarete, damals hochschwanger, zittert immer noch die Stimme, wenn sie an diese dramatischen Tage und Wochen denkt. Die Hilflosigkeit sei schlimm gewesen, sagt sie. Das Wasser steigen, die Zerstörung kommen zu sehen und nichts dagegen tun zu können. Sie habe lange Zeit nur geweint, sobald sie an die Flut dachte. An Urlaub war wegen der Zerstörung und auch finanziell gar nicht zu denken. Um so mehr freuen sich die Plutas nun, dass sie eine Woche auf der Alb verbringen können, abseits von allen Alltagssorgen.

Rotary Clubs Reutlingen-Tübingen sammeln über 40.000 Euro

Angesichts der enormen Zerstörungen wollten auch die drei Rotary Clubs in Reutlingen und Tübingen Hilfe leisten. Nach Gesprächen mit Rotariern in den betroffenen Regionen kam man auf die Idee, dass ein Kurzurlaub auf der schwäbischen Alb die psychischen Folgen der Katastrophe mildern könnte. Man nahm Kontakt auf zum Tourismusverband Mythos Schwäbische Alb im Kreis Reutlingen. Auch dessen Chef Wolfgang Schütz war so angetan von der Idee, dass er unverzüglich für Kontakt zum Feriendorf Sonnenmatte sorgte. In kurzer Zeit kamen laut Rotary Club rund 42.000 Euro zusammen, um für gut 30 Familien einen einwöchigen Urlaub zu finanzieren.

Rotarier, Tourismusverein, Bürgermeister und Familie Pluta - alle Akteure freuen sich über den Start der Aktion SWR Thomas Scholz

Feriendorf Sonnenbühl gibt Rabatt auf Übernachtungen

Im mehrfach ausgezeichneten Feriendorf stieß man bei Leiterin Sandra Linsin auf offene Ohren. Es wurde überlegt, gerechnet, verhandelt. Und am Ende kam heraus, dass sich auch die Sonnenmatte finanziell beteiligt. Man verzichtet auf 50 Prozent der üblichen Übernachtungskosten, berechnet nur die Fix- und Nebenkosten. Außerdem sorgte Dorfleiterin Linsin zusammen mit Touristiker Schütz für zusätzliche Angebote. Sie organsierten kostenlose Eintrittskarten für die AlbThermen in Bad Urach (Kreis Reutlingen) und das Spaßbad badkap in Albstadt (Zollernalbkreis). Die Gemeinde spendiert Eintrittskarten für das Ostereimuseum, die Bären- und die Nebelhöhle. Sandra Linsin verhandelt zudem noch mit Lebensmittel-Läden vor Ort und Lieferanten, um die Kosten für die Verpflegung zu senken.

Ruhe und Entspannung ohne WLAN-Netz und Fernseher

Die kleine Emily ist schon nach wenigen Stunden begeistert vom Leben im Feriendorf. Man könne toben, es gebe viele Spielplätze, strahlt sie. Sonnenmatte-Chefin Linsin freut sich über diesen Kommentar. Denn sie hält das Feriendorf für einen idealen Ort, um Alltagssorgen zu vergessen und Kraft zu tanken. Rund um die Holzhäuser finden sich reichlich Natur und viele Ausflugsziele. Außerdem, sagt sie, gebe es in den Häusern weder WLAN noch Fernseher. Das freue ganz besonders die Kinder. Denn die Familien hätten wieder mehr Zeit zum gemeinsamen Spielen.

Ausflüge nach Bad Urach und Albstadt

Die materielle und finanzielle Hilfe für die betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, so sehen das die Rotarier, war schnell bundesweit organisiert worden. Doch auch die psychischen Belastungen angesichts des erlebten Unglücks und dem kräftezehrenden Wiederaufbau war und ist enorm. Rotary-Clubmitglied Thomas Sander aus der Region Adenau in Rheinland-Pfalz hat die Flut selbst vor Ort miterlebt und gesehen, wie insbesondere Familien mit Kindern unter den einschneidenden Erlebnissen leiden. Darum wird es als große Hilfe angesehen, dass Familien jetzt kostenlos Urlaub machen und in einer sorgenfreien Umgebung Kraft tanken können.

Furchtbare Erlebnisse im letzten Sommer