Flugverbot für Drohnen von Russen

Wegen einer EU-Sanktion gegen Russland zu Luftfahrzeugen, dürfen russische Staatsbürger keine Drohnen mehr in Deutschland fliegen lassen. Das hat in Baiersbronn im Nordschwarzwald für Aufsehen gesorgt: Einer russischen Hobby-Fotografin wurde vom Luftfahrt-Bundesamt verboten, mit ihrer Drohne im Freien zu fliegen. Russland sieht solche Drohnen-Flugverbote als Diskriminierung russischer Staatsbürger an. Auf der Internetseite der russischen Botschaft wird eine Liste mit vermeintlichen Diskriminierungsfällen russischer Staatsbürger geführt. Dort ist auch Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) erwähnt.