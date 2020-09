Es ist das dritte Jahr in Folge mit zu wenig Niederschlag. Vor allem die Sommermonate waren heiß und trocken. Das wirkt sich auch auf die Flüsse Neckar, Erms, Nagold und Donau aus.

Auf der Hochwasservorhersagekarte des baden-württembergischen Umweltministeriums sieht man es deutlich: die Pegelstände vieler Flüsse im Land sind auf einen kritischen Wert gesunken. Auch der Neckar in Rottenburg (Kreis Tübingen), die Erms in Bad Urach (Kreis Reutlingen), die Nagold in Calw oder die Donau bei Immendingen (Kreis Tuttlingen) führen zu wenig Wasser.

Wasserverbrauch vermeiden

Einige Landratsämter warnen vor unnötigem Wasserverbrauch. Die Behörden in Reutlingen und Tübingen weisen darauf hin, dass kein Wasser aus den Flüssen entnommen werden soll. Abpumpen sei grundsätzlich verboten. Wasser dürfe aber in geringen Mengen abgeschöpft werden.

Der Grund: Fische und andere Lebewesen brauchen ausreichend Wasser, um zu überleben. Zwar ist es nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Wochen, trotzdem ist nur wenig Regen in Sicht. Nur wenn ausreichend fällt, könnte sich die Situation entspannen, so die Landratsämter.