Der Landrat von Tuttlingen, Stefan Bär, und der Tuttlinger Bürgermeister Michael Beck, rechnen wegen des Kriegs in der Ukraine mit weit mehr Flüchtlingen als 2015. "Wir stehen vor einer ungeahnten Flüchtlingswelle", so Bär. Man wolle alles tun, um den Menschen zu helfen. Kreis und Stadt haben deshalb eine gemeinsame Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Ab kommendem Montag finden sie Unterstützung in der Eisenbahnstraße, in der auch die Kreisimpfstation ist.