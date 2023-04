Bricht die Nacht herein, sitzen rund 50 Geflüchtete aus der Ukraine im Dunkeln. In einer privaten Unterkunft in Freudenstadt wurde der Strom abgestellt. Auch Wasser ist dort knapp.

Geflüchtete einer Unterkunft in Freudenstadt-Zwieselberg haben derzeit keinen Strom. Die Stadtwerke haben ihn abgestellt. Auch das Wasser läuft nur eingeschränkt. Der Betreiber der Unterkunft habe über mehrere Monate die Strom- und Wasserrechnungen nicht bezahlt, sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Peter Günther, dem SWR am Freitag. Der ausstehende Betrag liege im fünfstelligen Bereich. Bewohner leiden unter der Kälte im Haus In der Unterkunft in einem alten Hotel sind etwa 50 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Nach SWR-Informationen leiden vor allem die Kinder und die älteren Menschen unter der Kälte und Dunkelheit in dem Haus im Nordschwarzwald. Weil der Strom fehlt, können sie weder heizen noch Wäsche waschen. Die Bewohner haben lediglich zwei Campingkocher. Betreiber: Rechnungen beglichen Das fehlende Geld habe er am 26. April überwiesen, sagte der Betreiber der Flüchtlingsunterkunft in Freudenstadt auf Nachfrage des SWR. Er habe eine sehr große Rechnung bekommen: "Das war einfach schwierig, das gleich alles zu bezahlen."