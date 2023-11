Reutlingens Landrat Ulrich Fiedler muss mit "extrem heißer Nadel stricken" um die große Zahl an Flüchtlingen unterzubringen. Weitere Hallen will das Landratsamt nicht belegen.

Wie fast alle Kreise in Baden-Württemberg sucht auch Reutlingen nach Unterkünften für die hohe Zahl an Flüchtlingen. Eine Herkules-Aufgabe für den Landkreis Reutlingen. Für 470 Geflüchtete ist wohl eine Bleibe gefunden. Der Landkreis will Anfang Dezember 120 Geflüchtete in einer Sporthalle unterbringen. Weitere Hallen will der Landkreis nicht zur Verfügung stellen. Am Stadtrand wird gerade ein hallenähnliches Zelt für 350 Menschen eingerichtet. Solche Großunterkünfte, sagte Landrat Fiedler (parteilos), seien notwendig, wenn man nicht noch mehr Sporthallen belegen wolle.

Landrat bemängelt fehlenden Plan in der Migrationspolitik

Landkreise und Städte seien mit der aktuellen Situation überfordert, so Landrat Fiedler. Auch die Gesellschaft sei überfordert und er spüre "dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet". Das habe einen Grund: Es fehle an einem konkreten Plan in der Migrationspolitik des Bundes.

Gut 2300 Menschen musste der Kreis Reutlingen vergangenes Jahr aufnehmen, dieses Jahr wohl ähnlich viele. Wohnungen zum Mieten gibt es zu wenige, weil der Wohnungsmarkt gesättigt ist. Inzwischen gibt es im Landkreis Reutlingen in 18 Städten und Gemeinden 40 Unterkünfte. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen sei gut, alle bemühen sich, so Ulrich Fiedler. Der Landkreis wolle möglichst gleichmäßig verteilen.

Ähnlich hohe Flüchtlingszahlen wie 2015

"Wir sind wieder bei den Flüchtlingszahlen von 2015 angekommen", so umreißt der Reutlinger Landrat Ulrich Fiedler die Situation. Ab 2018 waren es maximal 400 pro Jahr. Anfang 2022 stieg die Zahl der Flüchtlinge wieder sprunghaft an auf über 2.000. Grund waren zunächst die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Jetzt ist ein Drittel der Flüchtlinge aus Syrien, viele kommen auch aus Afghanistan und der Türkei. Seit September 2023 gehen die Zahlen aber leicht zurück.

Für die Flüchtlinge wird gerade im Betzinger Industriegebiet Mark West eine zeltähnliche Halle gebaut. Landkreis Reutlingen

Neue zeltähnliche Halle könnte Erstaufnahmestelle werden

Im Reutlinger Industriegebiet Mark West wird gerade eine neue Halle mit einem Zeltdach gebaut. Sie wird ab dem kommenden Jahr Platz für 350 Flüchtlinge bieten. Die Halle soll voraussichtlich im März bezugsfertig sein und mindestens ein halbes Jahr Flüchtlings-Unterkunft bleiben. Das Land Baden-Württemberg habe signalisiert, die Halle im Anschluss als Erstaufnahmestelle zu übernehmen, so der Landkreis Reutlingen.

Integration läuft nur schleppend

Eine Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt sei dringend notwendig, so der Landrat. Es gibt ein Projekt "Bündnis für Arbeit" mit Industrie und Handwerkskammer und Arbeitsagentur. Das Projekt bietet Beratung für Geflüchtete, organisiert Unterstützung und motiviert Arbeitgeber, Menschen mit geringen Sprachkenntnissen einzustellen. Geplant ist auch ein Projekt mit den Kreiskliniken Reutlingen, um Flüchtlinge in Pflegeberufe zu bringen. Die schnelle Integration scheitere aber an zu hohen bürokratischen Hürden, so Reutlingens Landrat Ulrich Fiedler. In Sachen Integration seien viele Länder in Europa deutlich weiter.