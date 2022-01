Autofahrer rutscht während Flucht an Abgrund

Bei Schramberg im Kreis Rottweil hat ein Autofahrer am Montagabend seinen Wagen an einen Abgrund gefahren. Laut Polizei war der Fahrer geflüchtet, weil eine Streife ihn kontrollieren wollte. Er sei nämlich in der Schramberger Innenstadt falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren. Bei seiner Flucht fuhr er in den Wald und landete am Abgrund. Er flüchtete zu Fuß weiter und ist noch nicht gefasst. Den Beifahrer hat die Polizei bereits festgenommen. Elf Mann waren mit Seilwinde und Greifzügen im Einsatz, um den Wagen im strömenden Regen zu bergen. Zwei Stunden lang hatte er über dem Abgrund gehangen. Jetzt untersucht die Polizei das Auto.