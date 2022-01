In Reutlingen weiß man, was Flechten über Luft-Schadstoffe sagen

per Mail teilen

Seit über 40 Jahren untersucht Professor Werner Grüninger Flechten an Bäumen und erstellt für Reutlingen einen "Flechten-Atlas". Dieser liefert wichtige Hinweise auf die Luftqualität.

Es ist noch nicht einmal vier Jahre her, dass Reutlingen der zweifelhafte Ruhm der viertschmutzigsten Stadt Deutschlands ereilte. Und zwar beim Ausstoß von Stickoxiden. Seitdem hat sich ziemlich viel getan in Sachen saubere Luft. Das Verkehrsministerium bescheinigte der Stadt Reutlingen Anfang Januar erhebliche Verbesserungen: Die Grenze für Feinstaub wurde im vergangenen Jahr nur an vier von 35 Tagen überschritten.

Neue Flechtenkarte erscheint demnächst

Nachweisen kann man das auch mit einem ungewöhnlichen Indikator: den Flechten, die vor allem an Bäumen wachsen. Das ist eine einzigartige Methode, die Luftverschmutzung zu erkennen. Demnächst erscheint in Reutlingen die aktuelle und achte Flechtenkarte. Bertram Schwarz hat sich mit Experte Grüninger getroffen - ganz nah bei den Flechten:

Flechten, eine Art "Doppelwesen" aus Algen und Pilzen, leben quasi aus der Luft. Deshalb regieren sie empfindlich und oft auch sichtbar auf Luftveränderungen, erklärte Werner Grüninger dem SWR. Wenn Giftstoffe in der Luft sind, gehe es den Flechten schlecht. An gelben Flechten zum Beispiel erkenne man Stockstoff-Verbindungen. Doch Grüninger, der mit Kollegen seit den späten 70er Jahren Flechten erforscht, sieht in ihnen nicht nur Probleme. Im Gegenteil: Er begeistert sich immer noch für deren Schönheit.