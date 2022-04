Am Entringer Bahnhof (Kreis Tübingen) hat am Montagnachmittag ein Betriebswagen der Ammertalbahn gebrannt. Der Rauch soll in das Zugabteil gezogen sein, weshalb zahlreiche Rettungskräfte gerufen wurden. Verletzt worden sei aber letztlich niemand, so die Polizei. Schuld war wohl ein technischer Defekt. Die Fahrgäste wurden anschließend mit anderen Verkehrsmitteln weiterbefördert.