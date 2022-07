Bürgermeister hissen Flaggen für den Frieden

Am Freitag ist wieder Flaggentag des internationalen Bündnisses "Mayors for Peace". Bürgermeister hissen auch in der Region Flaggen für den Frieden. In Metzingen (Kreis Reutlingen) wird eine Flagge für atomare Abrüstung auf dem Rathausplatz gehisst. Aber auch Bürgermeister anderer Städte, wie zum Beispiel von Sigmaringen, Tübingen oder Reutlingen haben sich dem internationalen Bündnis angeschlossen. Erst im März trat auch der Sigmaringer Bürgermeister bei. Durch den Ukraine-Krieg sei ein friedliches Miteinander nicht so selbstverständlich, wie wir es bisher gewohnt waren, sagt Marcus Ehm. Deswegen müsse die Abschaffung von Atomwaffen eine zentrale Rolle im Handeln der Weltmächte einnehmen. Die Organisation "Mayor for Peace" wurde vor 40 Jahren durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet - aus der Überlegung heraus, dass Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürger verantwortlich sind.