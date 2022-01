Die Klaus Fischer Stiftung von der fischerGroup in Waldachtal (Kreis Freudenstadt) hat 30.000 Euro an Kindergärten der Region gespendet unter anderem an einen Kindergarten in Bildechingen (Kreis Freudenstadt). Mit der Spende will die Stiftung vor allem die Ausbildung der Kinder fördern, denn im Kindergartenalter lernten die Kinder am leichtesten.