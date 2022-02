Schäferhunde von der Schwäbischen Alb erobern die ganze Welt

Aus der Nähe von Münsingen auf der Schwäbischen Alb stammen Hunde, von denen manche als Filmstars oder Schnüffelhunde bei Staatstreffen international Ruhm erlangt haben.

Marion und Ralf Keil sind Hundezüchter aus Leidenschaft. Seit fast 30 Jahren züchten sie zwischen Rietheim und Dottingen (Kreis Reutlingen) erfolgreich Deutsche Schäferhunde und haben Abnehmer rund um den Globus. Die Hunde aus ihrer Zucht schaffen es bei Landes- und Bundeswettbewerben im Hundesport bis an die Spitze. Einer ihrer Hunde hat sogar mit seinem Hundeführer bei der Weltmeisterschaft für Schäferhunde teilgenommen: ein echter Ritterschlag für die Keils.

Hund von der Alb wird zum Hollywoodstar

Aber nicht nur richtige Sportskanonen kommen von der Schwäbischen Alb, sondern auch echte Hollywoodstars. Delta von MaKeRa - der Zuchtname, gebildet aus Vor- und Nachnamen der Keils - ist ein echter Weltstar. Geboren wurde sie auf dem Aussiedlerhof der Familie Keil bei Münsingen, dann von einer Bekannten an einen Kameramann nach London vermittelt und am Set entdeckt.

Mittlerweile ist Schäferhündin Delta ein echter Kinostar und bereits im März als Polizeihündin in dem neuen Batman-Film zu sehen. Auch die Dreharbeiten zum aktuellen Star-Wars-Film sind mit Delta bereits abgeschlossen. Eine richtige Hauptrolle konnte sie außerdem in der Netflix-Serie "After Life" ergattern - in der britischen Komödie mit schwarzem Humor spendet die Hündin einem Lokaljournalisten Trost nach dem Tod seiner Ehefrau. Laut Marion Keil ist sie so erfolgreich im Geschäft, dass schon bald zwei neue Kinofilme auf sie warten. Von diesen dürften die Titel aber noch nicht verraten werden.

Delta von MaKeRa ist ein echter Hollywoodstar geworden. In der Netflix-Serie "After Life" spielt sie "Brandy the Dog" an der Seite des Schauspielers Ricky Gervais. SWR Luisa Klink

Polizeihund Ti Snatch im Einsatz beim G7-Gipfel in Genf

Für die Münsinger Züchterin, die ihren ersten Schäferhund mit 13 Jahren bekommen hat, sind ihre Hunde "Kinder auf vier Beinen". Schon bei der Geburt wisse sie, ob es mal ein Schmuser oder ein unerschrockener Draufgänger wird. Zu allen Welpen, die die Keils vermittelt haben, haben sie bis heute eine enge Verbindung. Dank WhatsApp bekommen sie immer wieder Videobotschaften oder Fotos von ihren ehemaligen Welpen zugeschickt. "Am Sonntag steht das Telefon nicht still, da berichten immer alle von ihren Erfolgen mit unseren Hunden bei Wettbewerben", erzählt Marion Keil.

Wegen ihrer Gelehrigkeit und Intelligenz sind Schäferhunde auch bei der Polizei beliebt. Immer wieder kommen Polizeibeamte bei den Keils vorbei und suchen sich einen treuen Diensthund aus. So ist beispielsweise Ti Snatch von MaKeRa zum Polizeidienst- und Sprengstoffsuchhund in der Schweiz geworden und hatte dort im Herbst 2021 direkt eine staatstragende Aufgabe verliehen bekommen. Beim Gipfeltreffen des russischen und amerikanischen Präsidenten Wladimir Putin und Joe Biden in Genf musste der schwäbische Schäferhund das Zimmer erstmal nach Sprengstoff absuchen, so Ralf Keil. "Er hat auch etwas gefunden, hat uns seine Hundeführerin erzählt. Sie vermutete, da sie von russischer Seite extrem für den Fund gelobt wurde, dass es sich um einen Test für den Hund handelte". Ti Snatch habe seine Prüfung beim Staatstreffen bravourös gemeistert, so Ralf Keil stolz.

Schäferhund Ti Snatch hat erfolgreich mit seiner Hundeführerin Alexandra den Besprechungsraum von Wladimir Putin und Joe Biden beim G7-Gipfel nach Sprengstoff abgesucht. SWR Luisa Klink

Aber auch andere abenteuerlustige Geschichten haben die Keils schon erlebt. So habe eine russische Millionärin wohl im Internet von den vielfach ausgezeichneten Schäferhunden in Münsingen erfahren und direkt drei Kurierfahrer zur Abholung von Moskau auf den Aussiedlerhof geschickt:

"Sie kamen am Freitagabend mit dem Auto an, wir haben den Papierkram erledigt, dann stellten sie eine Flasche Wodka auf den Tisch und verschwanden wieder."

Kurz darauf sei eine Nachricht aus Moskau gekommen, alle seien wohlbehalten angekommen, es gehe ihnen gut. Das freut und beruhigt die Hundezüchter zugleich, denn eine Trennung von den kleinen Wesen falle immer schwer.

Auch wenn ihre Hunde schon nach Amerika, Australien, Madeira und an viele andere Orte in der Welt gingen und als Polizei-, Rettungs-, Therapie-, Sport-, Fährten- oder Familien- und Begleithunde im Einsatz sind, sind manche Begebenheiten den Keils besonders in Erinnerung geblieben.

So auch Interessenten aus Finnland, die aus Helsinki anreisten, nicht nur um einen Welpen mitzunehmen, sondern auch noch gleich vier ganze Käsekuchen als Mitbringsel für ihre Familien.

"Das war nicht einfach, denn so viel Käsekuchen gibt es hier in Münsingen nicht auf die Schnelle. Die Bäcker verkaufen den Kuchen ja stückchenweise."

Man habe dann einfach einzelne Stücke zu einem ganzen Käsekuchen zusammengebastelt - Hauptsache die Finnen waren zufrieden. Ein Outletbesuch in Metzingen durfte bei den neuen finnischen Hundebesitzern natürlich auch nicht fehlen, so Marion Keil.

Zurzeit hat Schäferhündin Ehawee von MaKeRa, die Halbschwester von Delta, Nachwuchs - drei kleine sieben Wochen alte Welpen warten auf Ihren Start in ein neues Leben, wo auch immer auf der Welt. SWR-Reporterin Luisa Sophie Klink hat die Stars von morgen besucht: