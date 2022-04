Festival für spanischsprachiges Kino startet in Tübingen

Das Festival, einst in Tübingen ins Leben gerufen, gilt inzwischen als wichtigste Plattform für spanischen und lateinamerikanischen Film in Deutschland. Am Mittwoch ist Eröffnung.

Gezeigt werden Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme in Kinos in Tübingen, Reutlingen, Stuttgart und Freiburg. Sie laufen in spanischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Der Schwerpunkt des Filmfestivals liegt dieses Jahr auf den Andenländern. Indigene Bevölkerung im Mittelpunkt Ecuador, Bolivien und Peru sind nicht nur durch die längste Gebirgskette der Welt verbunden. Es gibt auch ethnische, sprachliche und kulturelle Gemeinsamkeiten. Viele Festivalfilme widmen sich der indigenen Bevölkerung in diesen Ländern. Der mexikanische Spielfilm Nudo Mixteco (Mixtekischer Knoten) zeigt drei miteinander verflochtene Geschichten in einer indigenen Gemeinde. Er ist einer von insgesamt neun Filmen, die im Wettbewerb gegeneinander antreten. Das Drama "Alcarràs" ist bereits mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden Pressestelle Cine Latino Prämierter Film zum Eröffnung Zum Auftakt des CineLatino | CineEspañol 2022 läuft der Film "Alcarràs", der bei der Berlinale bereits mit dem Goldenen Bären prämiert wurde. Darin geht es um eine Familie, die seit Generationen eine Pfirsichplantage im Süden Kataloniens betreibt. Diese soll plötzlich einem Solarpark weichen. Mehrere Spielstätten in Baden-Württemberg In den Tübinger Kinos ist die Besucherzahl auf 150 begrenzt. Damit dennoch möglichst viele Filmliebhaber in den Genuss kommen können, sind viele Filme auch online abrufbar. Immer einen Tag nachdem der Film in Tübingen im Kino gelaufen ist, wird er für eine Woche im Online-Streaming auf einer Website des CineLatino | CineEspañol zu sehen sein. Ehrengast bei CineLatino | CineEspañol in Tübingen: Der ehemalige Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, Dieter Kosslick SWR Ex-Berlinale-Chef Kosslick zu Gast Neben einer Schauspielerin sowie Filmemachern aus Peru, Mexico und Ecuador kommt auch der ehemalige Festivalleiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, Dieter Kosslick, zum Filmfestival nach Tübingen. Er ist Ehrengast am 09. April und plaudert mit der SWR- Landessenderdirektorin Stefanie Schneider über seine Erlebnisse, die er während seiner 18 Jahre als Berlinale-Chef gesammelt hat. Danach führt Kosslick in den peruanisch-spanischen Film "La teta asustada" im Kino Museum ein. Inzwischen ist das CineLatino | CineEspañol eines der größten lateinamerikanischen Festivals seiner Art. In Reutlingen und Tübingen werden bis zum 13. April rund 40 Filme gezeigt.