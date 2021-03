Großbrand in Reifenlager bei Reutlingen

In einem Reifenlager in Reutlingen-Mittelstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr sind in der 1.500 Quadratmeter großen Halle rund 8.000 Reifen gelagert.