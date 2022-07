per Mail teilen

In einem Waldstück bei Schramberg (Kreis Rottweil) hat es am Montagabend gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand eine größere Fläche in Brand. Es sei rasch gelungen, das Ausbreiten des Feuers zu stoppen und den Brand zu löschen. Brandstiftung als Ursache ist laut Polizei zumindest nicht auszuschließen.