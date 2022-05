Behinderteneinrichtung Mariaberg feiert 175-jähriges Bestehen

Im Jahr 1847 wurde im ehemaligen Kloster Mariaberg eine Heil- und Pflegeanstalt gegründet. Heute leben dort 500 Menschen mit und ohne Behinderung. Ein Grund zum Feiern.

Der Anlass war ein großer, aber es war eine Feier, die bewusst nur im kleinen Rahmen stattfand - wegen Corona, wegen des Kriegs in der Ukraine und schlicht auch deshalb, weil Mariaberg nicht viel Geld zum Feiern ausgeben wollte. Das will man lieber in Projekte stecken. Und so bittet der Verein Mariaberg anlässlich des Jubiläums auch um Spenden - für behindertengerechte Schulstühle und Schultische zum Beispiel.

Inklusion als großes Zukunftsthema

Mit einem Festgottesdienst wurde am Sonntag in Mariaberg (Gammertingen, Kreis Sigmaringen) das 175-jährige Bestehen gefeiert. In Zukunft wolle man vor allem die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft voranbringen, sagte Vorstand Michael Sachs. "Runter vom Berg, rein in die Region" - das sei schon seit einigen Jahren das Motto von Mariaberg. Man habe 200 Wohnplätze für Menschen mit Behinderung ins Umland verlagert und Wohnangebote für Nicht-Behinderte in Mariaberg geschaffen. Außerdem sei Mariaberg inzwischen stark in der Jugendhilfe aktiv.

Historische Aufnahme des Klosterhofs von 1951, der heutigen Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe im Diakonischen Werk von Mariaberg e. V. Gebrüder Metz

Als Heil- und Pflegeanstalt eröffnet

Im ehemaligen Kloster von Mariaberg wurde 1847 eine Heil- und Pflegeanstalt für "schwachsinnige, taubstumme oder sonst gebrechliche Kinder" eröffnet, wie es in einem historischen Bericht heißt. Mit den Jahren wurde Mariaberg größer. Es kamen Ländereien hinzu, auf denen die Bewohnerinnen und Bewohner beschäftigt werden konnten. Heute gibt es stationäres und betreutes Wohnen für Menschen mit und ohne Behinderung, außerdem Werkstätten, Schulunterricht, Ausbildungsmöglichkeiten und Betreuungsangebote für Senioren mit Behinderung. Mariaberg gilt als eine der ältesten Behinderteneinrichtungen in Deutschland.