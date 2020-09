per Mail teilen

Mit Feriengästen lässt sich mehr Geld verdienen als mit Dauermietern. Das sogenannte Zwecksentfremdungsverbot soll aber verhindern, dass zu viel tageweise vermietet wird, während Bürger eine Wohnung suchen. Jetzt könnte es verschärft werden.

Tübingens Baubürgermeister Cord Soehlke begrüßt das Vorhaben der Landesregierung, Städten mit Wohnungsmangel mehr Rechte zu geben, wenn Wohnungsbesitzer ihr Eigentum dem Wohnungsmarkt entziehen.

Noch gibt es keine Kontrolle darüber, wie viele Wohnungen in Tübingens Französischem Viertel Feriengästen angeboten werden. Pressestelle Stadt Tübingen

Die Stadt hätte dann das Recht, bei Vermietungsportalen wie Airbnb nachzufragen, wer bei ihnen seine Wohnung vermietet. In Tübingen werden derzeit über 300 Wohnungen bei Airbnb angeboten.

Analoges Licht in eine digitale Welt

Mit Auflistungen von den Portalen hätte die Stadt die Möglichkeit, analoges Licht in eine digitale Welt zu lassen, so Soehlke. Man würde erfahren, wie viele Ferienwohnungen es in Tübingen tatsächlich gibt und könnte dann diskutieren, wie viele die Stadt braucht.

Hohe Bußgelder drohen

Wird das Gesetz verschärft, müssten Vermieter ihre Ferienwohnung künftig genehmigen und registrieren lassen. Halten sie sich nicht daran, müssten sie mit bis zu 100.000 Euro Bußgeld rechnen. Ob das Zweckentfremdungsverbot tatsächlich verschärft wird, entscheidet der Landtag zu einem späteren Zeitpunkt.