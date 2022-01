Felssicherung auf der Schwäbischen Alb

Auch wenn sie den Eindruck erwecken, sie stünden seit Ewigkeiten und für die nächste Ewigkeit: Felsen können sich immer lösen. Dann besteht Gefahr - etwa für Autofahrer auf Landstraßen.

Wenn man nichts dagegen tut, können einzelne Brocken auf die Straße stürzen und schlimme Unfälle verursachen, erklärt Arndt Schäfer vom Straßenbauamt des Kreises Reutlingen. Das kann fatale Folgen für Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer haben.

In Pausen schöne Aussicht: Felssicherung an der Sirchinger Steige. Pressestelle Maik Thumm, Pressestelle RP Tübingen

Fels bewege sich ständig, erklärt Schäfer. Wildschweine können Steine lostreten. Auch Bäume sorgen mit ihren Wurzeln für Bewegung und sprengen instabile Schichten. Deshalb werden derzeit nach und nach Felsen und Gestein an über 60 Stellen entlang der Sirchinger Steige gesichert. Grundlage der Arbeiten ist ein geologischen Gutachten.

Absturzgefahr oder nicht? Arndt Schäfer vom Landratsamt Reutlingen begutachtet eine Felsformation. SWR Sarah Beschorner

Für die Sicherungsarbeiten klettern Mitarbeiter vom Landratsamt die Felsen hoch, oder sie lassen sich von oben abseilen. Sie bringen beispielsweise unter Felsnasen Netze an. Diese sollen die Felsen, sollten sie stürzen, wie ein Sack auffangen. Außerdem arbeiten sie mit Seilen und Zäunen. Manche Felsen werden auch mit Zement, Nägeln und Stahlarmierung stabilisiert.

Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten

Einen 100-prozentigen Schutz für die Straße gebe es aber nicht, so Maik Thumm vom Regierungspräsidium Tübingen. Man könne nur das Risiko häufiger Felsabstürze verringern. Dabei sei man aber recht erfolgreich. Die Felssicherungs-Arbeiten an der Sirchinger Steige dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. Das nächste geologische Gutachten wird in ein paar Jahren in Auftrag gegeben.